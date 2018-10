Opnieuw puntloze zondag voor Black Boys  

Nieuweschoot- In Nieuweschoot bleef Black Boys voor de derde keer op rij puntloos. Nadat de thuisclub een aantal seizoenen terug al eens te sterk was voor de Zwartjes, stuurde de ploeg uit Nijskoat vanmiddag de formatie van trainer Lars Niemarkt met een 5-2 nederlaag terug naar Sneek. Daarbij verloren de Snekers ook nog eens aanvaller Dennis Niemarkt die door scheidsrechter Hadders met een directe rode kaart vroegtijdig naar de douchecabine werd gestuurd en deze week derhalve op een ansichtkaartje van de bond mag rekenen.

De weggezonden spits had na een tegentreffer zijn frustraties op een teruglopende speler botgevierd, waarna er een opstootje ontstond en hij nadat de rookwolken waren opgetrokken, mocht vertrekken. Trouwens ook Nieuweschoot haalde het eindsignaal niet met een compleet elftal, want Nick ten Hoeve mocht na twee gele kaarten eveneens voortijdig de Greiden verlaten. Dat had voor de thuisclub echter geen nadelige gevolgen, want Nieuweschoot had de buit toen dankzij een aantal fraaie treffers al lang en breed binnen en daar konden ook de twee goals van good old Alex de Jong – de eerste twee voor Black Boys in deze competitie – niets meer aan veranderen.

De “All Blacks” zakten door deze nederlaag naar de elfde plaats en hebben alleen een beter doelsaldo dan hekkensluiter Lemmer. Die ploeg is komende zondag op het Schuttersveld de volgende tegenstander van de Snekers en dat is een duel in wat nu – na de magere competitiestart van Black Boys – toch al een beetje het karakter heeft van een degradatieduel.

Bron: http://pengel.weebly.com