Nieuwe dakpanelen ‘Sneeker Jachthaven’

Sneek- In de laatste week van september 2018 werd begonnen met het verwijderen van de asbestplaten van de ‘Sneeker Jachthaven’. Vandaag was het zover dat de nieuwe dakbeplating aangebracht kon worden.

Hierbij werd gebruik gemaakt van een torenkraan. Aanvankelijk lag het in de planning om de dakpanelen over het water aan te voeren en deels vanaf een ponton geplaatst. Nee dus! Een imposante telescoopkraan klaarde de klus. Omdat de nieuwe dakplaten uit één stuk van de nok tot aan de onderzijde lopen zou vooral te veel wind een spelbreker kunnen zijn, werd vooraf gevreesd. Maar het was vandaag uitermate mooi weer en het werk verliep dan ook voorspoedig.

Zodra de schiphuizen van nieuwe dakplaten zijn voorzien en het complex door de aannemer is overgedragen, kunnen de boten weer terug in het schiphuis. De eerste ‘Sneeker Jachthaven’, werd in 1910 opgericht.

Foto’s Henk van der Veer