Kaartverkoop 10 jaar T-Brass gestart

Sneek- T-Brass is gestart in 2008 en staat bekend als een opzwepende en swingende groep muzikanten die het publiek meeneemt door de verschillende genres van muziek met het doel “plezier voor iedereen”. Het is voor T- Brass een uitdaging om het publiek te entertainen en we hebben de afgelopen jaren al vele voetjes van de vloer gekregen.

Dit jaar bestaat T-Brass 10 jaar en dat moet gevierd worden! Dit doen wij op zaterdagavond 13 oktober in Wijkgebouw De Schuttersheuvel in Sneek.

Wees er snel bij, er is slechts een gelimiteerd aantal kaarten beschikbaar.

Meer info en kaarten bestellen op www.advendo.nl