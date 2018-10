Foto-expositie fotografe Fiona van Netten

Sneek- De eerste expositie van fotografe Fiona van Netten uit Scharnegoutum is een feit. Van 5 oktober 2018 t/m 10 januari 2019 zijn 16 foto’s te bekijken op de Poli Neurologie (route 28) in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Het betreft een deel van haar collectie op het gebied van stads-, landschaps- en macrofotografie. De foto’s zijn direct gedrukt op 3 mm. dik aluminium dibond; 14 foto’s hebben het formaat 70×50 cm. en 2 foto’s zijn 60×40 cm.

Fiona heeft besloten om tijdens deze periode een goed doel te steunen: 10% van de opbrengst uit verkopen van de getoonde foto’s tijdens de expositieperiode komt geheel ten goede aan KIKA (Stichting Kinderen Kankervrij).

Wilt u meer informatie ontvangen, dan kunt u contact met Fiona opnemen per e-mail: fiona.van.netten@ziggo.nl

U bent van harte welkom de expositie te bekijken tijdens de openingstijden van Poli Neurologie.