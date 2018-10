E.M.M. Oudega viert 120-jarig bestaan met musical

Oudega- Fanfare Eendracht Maakt Macht uit Oudega (SWF) viert haar 120-jarig bestaan met een groot concert in Theater Sneek met als speciale gast musicalster Maaike Widdershoven.

Op 3 november is musicalster Maake Widdershoven te gast bij E.M.M. in Theater Sneek. Zij is onder meer bekend als Christine in The Phantom of the Opera. Zij won de Johnny Kraaykamp Musical Award Beste Vrouwelijke Hoofdrol 2003 voor haar rol als Maria in The Sound Of Music.

Maaike schitterde niet alleen in musicalproducties, ze heeft ook als operazangeres haar sporen verdiend. Tijdens dit concert zullen de grote musical hits zeker niet ontbreken.

In september was het 120 jaar geleden dat E.M.M. werd opgericht en al sinds een halve eeuw is de vereniging een toonaangevende fanfare in de provinsje Fryslân. Diverse malen werden de Oudegaasters nationaal kampioen en zelfs een keer wereldkampioen.

Wanneer: zaterdag 3 november, 20.15 uur

• Wat: E.M.M. meets Maaike Widdershoven

• Waar: Theater Sneek, Westersingel 28, 8601 GR Sneek

• Kaart: € 15,00via www.theatersneek.nlof Doarpswinkel Aldegea

Voor meer info: www.emmoudega.nl