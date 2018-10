De Wylde Boerinne klaar voor de première op 11 oktober

IJlst – Op 11 oktober is de première van De Wylde Boerinne van Muziektheater IJlst, onder regie van Ypy Zysling. De voorstelling vertelt het verhaal van de strijd tussen boer Lammers en frou Broersma en hun niet te temmen verlangen naar meer. Met dramatische gebeurtenissen als gevolg. Dick van den Heuvel heeft het script geschreven, gebaseerd op de novelle van T.E. Holtrop. De voorstelling is de vooralsnog laatste in de reeks producties die Muziektheater IJlst en Ypy Zysling samen hebben ontwikkeld. De muziektheaterproductie speelt zich deels af op het plaats delict van toen, in een volledig getransformeerd decor in het landschap van hier en nu.

De wei achter de boerderij van de familie ten Woude aan de Sudergoweg in IJlst verandert van het landschap dat het was in een theatrale setting zoals Ypy Zysling (concept en regie) dit al vanaf het begin voor ogen had. De cast in kostuums die je terugbrengen naar vergeten tijden met een decor dat moderne artistieke vormen heeft. “Ik wil het publiek het verhaal van toen laten voelen, maar tegelijkertijd de parallellen laten ziet met vandaag de dag.” In het verhaal van De Wylde Boerinne ontmoet het publiek het gezin Broersma en hun buurman Lammers. Ze staan op gespannen voet met elkaar maar hebben dezelfde ambitie; grootgrondbezitter worden, dat geeft aanzien. Maar ten koste van wat?

De verteller, vertolkt door Joop Wittermans begeleid het publiek bijna letterlijk door het landschap. De acteurs, het koor en ook de Friese paarden die een rol hebben, leggen nogal wat afstanden af. Het podium strekt zich nagenoeg over de gehele wei uit. De consequentie daarvan is dat alles daarop ingericht moet zijn. Licht, geluid, het decor, tot en met grime aan toe. Er wordt dan ook hard gewerkt op en rondom de tijdelijke theaterlocatie. Meer dan 150 mensen en ondernemers dragen hun steentje bij om dit event te realiseren. Ypy Zysling heeft niet voor de makkelijke weg gekozen. Zysling: “In deze laatste uit de reeks voorstelling die we met het Muziektheater maken, komt alles samen. We willen natuurlijk dat het een mooie afsluiter wordt die de mensen bij blijft en wie weet inspiratie biedt voor de toekomst.”

De Wylde Boerinne speelt vanaf 11 oktober acht keer t/m 20 oktober. Voor exacte speeldata en nog een beperkt aantal kaarten www.muziektheaterijlst.nl.