Christella Janse van Rensburg uit Goënga finaliste in Elite Model Look

Amsterdam – Na een spannende halve finale in de gloednieuwe showroom van Jaguar en Land Rover dealer Kimman in Amsterdam, zijn 16 finalisten, waarvan 8 jongens en 8 meisjes, dit weekend door de jury bekend gemaakt. Een van de finalisten is Christella Janse van Rensburg uit Goënga. Zij schitteren op zaterdag 3 november op de catwalk van de Elite Model Look Nationale Finale, welke plaatsvindt in de Amsterdamse Beurs van Berlage.

Nationale Finale Elite Model Look Nederland Tijdens de Elite Model Look Nationale Finale, strijden de 16 finalisten om een felbegeerde eerste plaats. Naast een contract bij Elite Model Management Amsterdam krijgt de mannelijke en vrouwelijke winnaar een plaats in de grote, internationale finale, waar talenten uit maar liefst 40 landen zich aan het wereldwijde Elite netwerk presenteren, en kans maken op een internationaal contract bij Elite World ter waarde van €150.000,-. De presentatie van de avond is in handen van Lieke van Lexmond. Elite Model Look organiseert dit jaar de 35e editie van de prestigieuze en internationale modellenwedstrijd en geeft duizenden jongens en meisjes tussen de 14 en 22 jaar de kans om in de voetsporen te treden van topmodellen. Met grote namen als Cindy Crawford, Gisele Bündchen en de Nederlandse Lara Stone, is Elite Model Look jaarlijks op zoek naar nieuwe gezichten om catwalks wereldwijd te veroveren.