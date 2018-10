Brugse Zotjes winnen Studenten Kampioenschap Zeilen Heegermeer

Dit weekeinde is het Nederlands Studenten Kampioenschap Zeilen gevaren op het Heegermeer onder begeleiding van de wedstrijdcommissie van WaterSportvereniging Heeg (WSH) en georganiseerd door de Rotterdamse Studentenzeil Vereniging (https://rszv.nl/). Kampioen zijn dit jaar geworden ‘de Brugse Zotjes’, een zeer kundig damesteam met Amarens de Boer, Marrit Eulen en Juul Kusters van Maastrichtse Studenten Zeil Vereniging Lagakari. Stuurvrouw Amarens de Boer is woonachtig in Maastricht, maar haar ouderlijk huis staat in Sneek en ze is tevens lid van de KWS.

Met 50 ingeschreven teams uit het hele land was dit al voor het 24ste jaar weer een mooi evenement. Zaterdag konden 3 wedstrijden worden gevaren, zondag werd het geduld van de teams danig op de proef gesteld door weinig en vooral ook instabiele wind, maar gelukkig kon uiteindelijk om 14:00 uur nog 1 wedstrijd worden gevaren in de doorkomende zeewind, waarmee het kampioenschap veilig kon worden gesteld.

Uitslagen zijn verder ook beschikbaar op https://wsheeg.nl/uitslagen-nsk-zeilen-2018/