Zeperd Neptunia’24 in Kampen

Kampen- De waterpoloheren van Neptunia’24 hebben de derde wedstrijd van het seizoen niet in winst kunnen omzetten. In Kampen kreeg de Sneeker equipe een lesje in van alles en nog wat en strandde met een 9-4 nederlaag.

Deltasteur is een fysiek sterke middenmoter en zorgt zeker in de uitwedstrijd al jaren voor problemen. Tot nog toe trokken de Snekers altijd aan het langste eind maar daar kwam zaterdagavond verandering in.

Deltasteur speelde vol passie en gaven, onder het oog van hun fanatieke aanhang, meer dan 100%. Neptunia daarentegen liet zich overrompelen, was slordig in de passing en bij 3-0 achter gingen de eerste kopjes al hangen.

In de tweede periode knokt de ploeg van speler/coach Arjen van Leeningen zich ietwat terug maar het blijkt een stuiptrekking. Neptunia kwam er vooral fysiek niet meer aan te pas: aan beide kanten werden maar liefst 14(!) tijdstraffen uitgedeeld. Deltasteur speelde de wedstrijd rustig uit en pakte dik verdiend de drie punten.

Volgende week spelen de Snekers weer thuis! De wedstrijd tegen De Veene uit Almelo begint om 17:15.

Doelpunten Neptunia’24: Dennis van der Veldt, Marco Volkers, Rutger van Leeningen en Sander van der Molen (allen 1x)