Waterpoort Boys niet langs tiental 

Makkum-De Wéé Péé Béé is de slag op de Braak niet zonder kleerscheuren doorgekomen. Tegen Makkum leden de Snekers het eerste puntverlies en dat terwijl de ploeg van trainer Janco Croes lange tijd met een man meer op het veld stond. Waterpoort Boys wist die overtalsituatie echter niet uit te buiten en moest tegen de fel verdedigende thuisclub uiteindelijk met een 1-1 gelijkspel genoegen nemen.

Patrick Bles die later in de wedstrijd werd gewisseld, zette de Snekers na iets meer dan een kwartier op voorsprong. Op dat moment leek er geen vuiltje aan de lucht, maar na ruim een half uur maakte Aise Gielstra namens Makkum die voorsprong ongedaan. Vervolgens kreeg Makkummer Jouke Vlasbloem direct rood en dat leek koren op de molen van de Snekers. Die bewezen echter weer eens, dat voetballen tegen tien soms moeilijker is dan tegen elf. Waterpoort Boys slaagde er in de resterende speeltijd namelijk niet in om het personele overwicht in treffers om te zetten en moest uiteindelijk De Braak met een puntendeling verlaten.

Door die puntendeling zakten de geel-blauwen die als medekoploper naar Makkum waren afgereisd en die komende zaterdag SC Bolsward ontvangen, naar de vierde plaats. Waterpoort Boys heeft twee punten minder dan koploper VHK en evenveel punten als de nummers twee en drie, maar moet die op dit moment op basis van het doelsaldo voor laten gaan.

Foto: Linda Miedema

Bron: http://pengel.weebly.com/