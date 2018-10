VV Nijland verliest van ‘t Fean 58

Surhuisterveen-Met twee ongelukkige beslissingen drukte de jonge en talentvolle scheidsrechter Joop Köhler zijn stempel op de wedstrijd ‘t Fean ’58 – VV Nijland. Routinier Willem van Kammen besliste het duel met een geweldige poeier in het voordeel van ‘t Fean ’58: 1-0.

Hij is zelden geblesseerd, nimmer geschorst en doet niemand ooit een vlieg kwaad. Linksback Fokke Jan Kooistra kwam vorig seizoen tijdens alle competitiewedstrijden 90 minuten in actie. Dit seizoen gaat hem dat door een uiterst discutabele beslissing van scheidsrechter Köhler niet lukken. Kooistra kreeg in de uitwedstrijd tegen ‘t Fean ’58 direct rood toen hij spits Jens Hamstra volgens de leidsman een directe scoringskans ontnam. Vriend en vijand keken verbaasd op toen ze zagen welke kleur kaart de arbiter trok.

Hamstra was immers nog ver van het doel verwijderd toen hij buiten het zestienmetergebied door Kooistra ongelukkig ten val werd gebracht. Van een directe doelkans was geen sprake. Sterker nog: Hamstra had met een verwoestende uithaal op de proppen moeten komen om keeper Peter van

Dalfsen vanuit een moeilijke hoek te kloppen. Doorgebroken was de spits ook niet, aangezien verdediger Bouke Poelsma zich dichtbij de situatie bevond en hij alle kans had om Hamstra’s pas richting het doel af te snijden. Bovendien was de overtreding van Kooistra niet bewust en hard, maar eerder ongelukkig. Een gele kaart en een vrije trap hadden echt volstaan.

Nog voor de trieste aftocht van Fokke Jan Kooistra was ‘t Fean ’58 op prachtige wijze op voorsprong gekomen. Routinier Willem van Kammen (36) schoot van een meter of 25 kiezelhard raak. Na die dreun in de 40ste minuut kregen de Nijlanders voor rust dus nog een klap te verwerken toen ze met 10 man verder moesten.

‘t Fean ’58 en VV Nijland gaven elkaar in het duel der derdeklassekampioenen weinig toe in de eerste helft. De grootste kans was voor Nijland-spits Nico Pieter Bonnema. In de openingsfase werd

Chucky op prachtige wijze weggestuurd door captain Eelke van der Wal en kwam hij oog in oog te staan met keeper Van der Meer. De inzet van Bonnema miste precisie en Van der Meer – een lookalike van de Poolse doelman Szczęsny – redde bekwaam. Even later probeerde Bonnema het met een afstandsschot. Zijn poging miste venijn en Van der Meer pakte de bal klemvast.

De doelman leek zich in de eerste helft zwaar te blesseren toen hij zich bij een vrije trap verstapte. Tsjeard Weersma scoorde uit die situatie, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd vanwege buitenspel. Gelukkig kon de doelman de wedstrijd vervolgen.

Ondanks het prachtige doelpunt van Van Kammen werd ‘t Fean ’58 in de eerste helft nauwelijks gevaarlijk, een krachteloos kopballetje over de lat daargelaten. Dat veranderde in de tweede helft. ‘t Fean ’58 ging zonder risico’s te nemen op jacht naar de 2-0. Bijna maakte Van Kammen zijn tweede. Zijn prachtige poging van afstand spatte ditmaal uiteen op de onderkant van de lat. De kanslozeVan Dalfsen zag de bal tot zijn opluchting terug het veld inspringen.

Nijland verdedigde met passie en strijd en kwam lange tijd niet in grote problemen. De in het rood gehulde Nijlanders speelden gedisciplineerd en loerden op hun kans. Zo nu en dan werd er aardig gecombineerd. Rond de 75ste minuut brak de equipe van trainer Lykle Bleekveld op prachtige wijze uit. Via Bouke Poelsma, Jarin de Jong en Jildert de Boer kwam de bal bij Sjoerd Tjalsma terecht. Diens ragfijne voorzet belandde voor de voeten bij Bonnema, die keurig achter de bal bleef en doeltreffend uithaalde. De grensrechter van ‘t Fean ’58 vlagde en de scheidsrechter

nam het signaal over. De gelijkmaker werd Nijland zo door de neus geboord.

‘t Fean ’58 verzuimde de wedstrijd in het laatste kwartier definitief te beslissen. De blauwhemden werden alsmaar gevaarlijker en kregen twee opgelegde kansen om de wedstrijd in het slot te gooien. Van dichtbij schoten de spelers van ‘t Fean ’58 in kansrijke positie te slap in of stuitten ze op Silvan Kooistra, die met een prachtige sliding een zeker lijkende treffer wist te voorkomen. Keeper Van Dalfsen keurde nog een kopbal van dichtbij en voorkwam met een prima redding dat de ingevallen spits kon profiteren van een slippertje van de Nijland-doelman.

Nijland speelde met 10 man zeker niet slecht en kwam nog tot enkele gevaarlijke voorzetten. Uit de hoekschoppen die dat opleverde werd het hardwerkende team niet gevaarlijk. In de slotfase probeerde Sjoerd Tjalsma het nog van afstand, maar zijn poging werd door Van der Meer

moeiteloos onschadelijk gemaakt.

Een zuur verlies voor Nijland, dat volgende week thuis aantreedt tegen kampioenskandidaat Leeuwarder Zwaluwen. Sterkhouder Fokke Jan Kooistra moet dat prachtige affiche noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. Wellicht kan Kooistra deze week nog even contact opnemen met Joris van Benthem, de huisjurist van Feyenoord. Die zou een sterke zaak hebben.

Bron: eigen verslag vv Nijland