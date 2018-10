VC Sneek vrouwen over de knie bij Set Up’65

Ootmarsum – De ouverture van de competitie in de hoogste klasse die volleyballend Nederland kent, was er voor het team van VC Sneek een om snel te vergeten. De Sneker dames waren niet opgewassen tegen het aanvalsgeweld van de thuisploeg en hadden daar geen antwoord op omdat in veel gevallen de passing niet op orde was, waardoor er geen fatsoenlijke tegenaanval kon worden opgebouwd. VC Sneek verloor de eerste set met duidelijke cijfers, gaf in de tweede set tegengas met setwinst tot gevolg, maar moest toen het hoofd buigen voor het sterkere set Up.

Zaterdag speelt VC de eerste thuiswedstrijd in de Sneker Sporthal tegen Eurosped.