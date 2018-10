Sneek- Wethouwer Gea Wielenga (CDA) fan de gemeente Súdwest-Fryslân is fòlgens mij eindferantwoardeleke foar de bruggen in oans kontreien. At der us un brugge un nieuwe naam krije mut dan is Gea nyt te beroerd om wedstrydsje ‘naam bedenken’ út te skriëven.

Oulopen foarjaar rúgelde der nòch un fraaie en oh su kreative naam út al dy insendingen om un nieuwen-één te finen: De Koemarktbrug. Uteraard op syn Hollaans, want dan liekt ut un bitsje mear. In de fòlksmoan hewwe bruggen in Sneek noait un Hollaanse naam, dêr houwe echte Snekers nyt su fan. Je skriëve wat je sêge is fòlgens mij ok wel su logys. Mar goëd ‘wie bedenkt een naam’ is un aardege bezechheid en ut smyt altyd wear un moai stukje pr op.

Mar hoe sit ut eigenlek met ut antwoard op de fraach ‘wie geeft de bruggen in Sneek eens een likje verf?’ Ut is tòch un grof skandaal dat met name de Koaningsbrugge (Koningsbrug) der letterlek su súterech bij staat te (fer-)roesten! Shame on you!! Skaam je doad SWF!

Stienen Brugje

Kiek dat ut Stienen Brugje der nou al un antal dagen freeslek bij leit, nadat iemand un onfrijwillege bòtsing met de waterovergang had het, dat is doadsonde. Ut is fòlgens mij nòch nyt su lang leden. Mar ik sú as bruggebehearder der rap foar sòrge dat ut bovenste stuk dat fan dat autentike Noarderhoekbrugje earst mar us út de onderwal kwam. Oké, goëd, Rome is ok nyt in een dach boud, dat ut foarege week even nyt goëd met de planning útkwam, ut kan gebeure. Dizze week dan mar even heen?!

En dy 4 letters boven dit stukje? U S B F? Dy letters betekene gewoan: Ut Sneker Brugge Ferdryt!

Kom op frou Wielenga, Jou kanne der wat an doën! Laat ut mar us kieke, dizze week is ut nòch moai nasomerwear, nyt wachte tòt fòlgend foarjaar. Nou su!

Henk van der Veer