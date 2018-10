Oud Bogerman pand Wommels plat voor jongeren-woningen

Wommels – Het voormalige Bogerman schoolgebouw in Wommels moet plaats maken voor de jongeren. Dorpsbelang Wommels heeft een plan ontwikkeld, dat ervoor moet zorgen dat jongeren langer in het dorp kunnen blijven wonen.

Voordat het zover is, moet er nog wel flink worden verbouwd. Zo blijft in de plannen alleen het hoofdgebouw van de oude school staan, terwijl de rest tegen de vlakte gaat. Het terrein dat op die manier vrijkomt, moet ruimte bieden aan twaalf energieneutrale woningen. In het deel dat niet wordt gesloopt, komen negen appartementen.

Zorgen over leegstand

Het Bogerman in Wommels heeft in augustus van dit jaar definitief de deuren gesloten. Het grote gebouw in het centrum van het dorp kwam daardoor leeg te staan. Een groot punt van zorg voor Dorpsbelang. “Het is een beeldbepalend gebouw, dus we kregen meteen veel vragen uit het dorp over wat hier nu zou gaan gebeuren en mensen wilden graag meepraten”, aldus voorzitter Peter Meijlis.

Het idee voor woningen voor jongeren kwam ook uit het dorp. “Voor de zomer zijn we er al mee aan de slag gegaan en nu zijn we zover dat we met de gemeente om tafel kunnen, om te zien wat er mogelijk is.”

Veel behoefte

Informatiebijeenkomsten voor de jongeren werden druk bezocht. Volgens Dorpsbelang geeft dat wel aan dat er veel behoefte is aan deze woningen. Maar er moet eerst nog wel geld voor op het kleed komen. In totaal is er ruim drie miljoen euro nodig. “We zullen op zoek moeten naar een projectontwikkelaar die daar met ons aan wil werken. Maar eerst moeten wij nog toestemming hebben van de gemeente”, zegt Meijlis.

Dorpsbelang hoopt dat de nieuwe woningen er eind volgend jaar al kunnen staan, maar het is maar de vraag of dat lukt. De gemeente Súdwest-Fryslân laat in eerste instantie weten blij te zijn met de plannen ‘uit de gemeenschap’, maar dat het nog te vroeg is voor een inhoudelijke reactie. (Bron: Omrop Fryslân)