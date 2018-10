Opnieuw afpersmails porno-website

Politie – Er blijkt weer een nieuwe golf afpersmails verstuurd te worden. Dit keer gaat het qua inhoud om een oude bekende: de ontvanger zou stiekem gefilmd zijn met de webcam na een bezoekje aan een porno-website.

Op de beelden zou te zien zijn dat de ontvanger zichzelf bevredigt. Om te voorkomen dat het filmpje naar bekenden wordt gestuurd, moet de gedupeerde € 1000,- overmaken naar een Bitcoinadres. Nieuw aan de mail is dat deze verstuurd lijkt vanuit het e-mailadres van de ontvanger zelf. Dit is echter een trucje van de oplichters. Uw computer is niet gehackt.

Voorbeeld van een dergelijke mail:

De afpersers bluffen: bij de Fraudehelpdesk is nog geen enkel geval bekend waarbij daadwerkelijk beelden gemaakt zijn. Het verhaal dat wordt gebruikt om mensen af te persen, is dus nep.

Advies

Heeft u ook zo’n e-mail gekregen? Betaal dan niet! Stuur de e-mail door naar valse-email@fraudehelpdesk.nl en gooi deze vervolgens weg. Heeft u betaald? Doe dan aangifte bij de politie.