Maarten van der Weijden bedankt vrijwilligers in IJlst

IJlst- Inderdaad Maarten was weer `even` bij ons in Friesland en wel bij Sporthal de Utherne in IJlst. Samen met Daisy zijn vrouw wilde hij iedereen van de cluster- en de rayonteams van de 11-stedenzwemtocht meer dan hartelijk bedanken. Er afgelopen zomer heel veel vrijwilligers die zich voor de Maarten van der Weijden Foundation hebben ingezet.

Samen met Maarten en Daisy hebben al die vrijwilligers op zaterdagmiddag/avond een fantastische ontmoeting beleefd. Na een filmpje en een aantal foto’s met veel herinneringen over het weekend van 18-20 augustus jl. en een bijzondere speech van Maarten werd er met elkaar gesproken over een 11-stedenzwemtocht die de finish niet haalde maar die zoveel goodwill heeft gekweekt bij 17 miljoen Nederlanders dat er toch maar even dik 4.7 miljoen euro werd opgehaald voor kankeronderzoek.

Niet alleen Friesland maar heel Nederland was betrokken bij dit fantastische resultaat. Onder het genot van een hapje en een drankje waren er zeer geanimeerde gesprekken. Maarten en Daisy keken met heel veel trots toe dat dit bereikt was met elkaar met als hoofdpersoon onze Maarten van der Weijden. Piet Paulusma kwam ook nog langs om vanuit IJlst ‘zijn’ weerbericht te presenteren.

Tekst: Rian Terveer

Foto’s: Kees Poiesz