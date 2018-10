LSC 1890 boekt kleine, maar verdiende zege

Sneek-LSC 1890 behield ook in speelronde drie tegen het altijd stugge Sint Annaparochie zijn ongeslagen status. De Snekers die deze middag opnieuw veel kansen nodig hadden om tot scoren te komen, bleven op het sportpark aan de Leeuwarderweg tegen de ploeg uit de Kleihoeke dankzij treffers van Lars Bos en Rodi de Boer nipt aan de goede kant van de score.

In de eerste helft zat het venijn vooral in de staart. In minuut 36 namen de gasten door een treffer van Geert Scheer die in een grijs verleden nog voor Cambuur speelde, een voorsprong. Die 0-1 was volstrekt tegen de verhouding in, want de formatie van trainer Erik van der Meulen was in het eerste bedrijf eenduidig de bovenliggende partij. LSC 1890 slaagde er ondanks een veelheid aan kansen echter niet in om zichzelf voor dat overwicht te belonen, totdat Lars Bos op slag van rust wel één van die mogelijkheden wist te benutten en de thuisclub daarmee toch nog een iets aangenamer bakje thee bezorgde.

De smaak van dat bakje werd kort na rust nog aangenamer, toen een combinatie over de as van het veld de bezoekers te machtig was en Rodi de Boer die even later voor een overtreding op het middenveld geel zou zien, de tweede Sneker goal liet noteren. Die fraaie treffer kreeg even later bijna navolging, maar de lat fungeerde bij een poging van Patrick Zijda om de voorsprong uit te breiden als spelbreker.

Sint Anna-trainer Duco Mulder bracht vervolgens kort achter elkaar twee verse krachten binnen de lijnen en probeerde daarmee het tij te keren, waarna zijn collega niet veel later met een tegenzet kwam en spits Daan Daniëls offerde voor de meer defensief ingestelde Jari Boorsma. Die maatregel sorteerde effect, want de gasten wisten in de resterende speeltijd niet meer voor dreiging te zorgen en derhalve eindigde het duel in een cijfermatig benauwde, maar dik verdiende 2-1 zege voor de blauwhemden.

LSC 1890 dat komende zondag op bezoek gaat bij Hoogezand, blijft door deze overwinning in de tweede klasse K in het spoor van de koplopers Roden en Jubbega die beide deze middag tegen resp. Helpman en ASVB eveneens tot winst kwamen.

Foto, archief Henk van der Veer: LSC1890 keeper Jesse van Sermondt

Bron: http://pengel.weebly.com