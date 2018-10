Informatieavond Taizé in Zuiderkerk Sneek

Sneek-Op donderdag 11 oktober 2018, aanvang 19.30 uur wordt in de Zuiderkerk, Rienck Bockemakade 7 te Sneek een informatieavond gehouden over Taizé. Taizé is een kloostergemeenschap in Frankrijk. Wekelijks komen er 5 a 6 duizend jongeren tot 30 jaar uit heel de wereld bij elkaar. Ook volwassenen van ouder dan 30 jaar zijn er welkom maar hebben een eigen programma.

Deze kloostergemeenschap heeft een sterk oecumenisch karakter waarin de Rooms Katholieke Kerk en Protestantse Kerken sterk vertegenwoordigd zijn. Ook ben je als atheïst hartelijk welkom. Op deze avond willen we ingaan op de vraag: Wat zoeken mensen in Taizé en wat vinden ze daar? De PKN van Sneek heeft het voornemen om in de herfstvakantie 2019 een reis te organiseren naar Taizé. Ook hierover willen we informatie geven. Deze avond is bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is in Taizé ongeacht kerkelijke gezindte.