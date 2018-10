‘Brommertvrienden’ uit Sneek on the road again

Sneek- Vrienden – en vriendinnengroepen heb je in alle soorten en maten. De 23 ‘Brommertvrienden’ van Joop (‘Jopie’) Sterk en Sipke van Rijs is ook zo’n bijzondere club. Gisteren waren de mannen onderweg met hun prachtige klassieke brommers. Henk Sterk (‘broerke fan’) schreef het volgende verslagje en Joop maakte de bijbehorende foto’s.

“Vandaag de najaarsrit gereden van Joop en Sipke. De dag begon met koffie en oranjekoek bij Joop en Sietske.Totaal 23 brommertvrienden zouden de strijd aangaan met de elementen. Hè, geen regen, geen harde wind, dat is toch traditie tijdens deze rit!

Nee, dit keer was het een stralende dag



Top, en dat was de tocht ook, een mooie route van ca 110 km door het Friese land, met zo nu en dan een sanitaire stop. In Gorredijk ook maar even langs smulparadijs” de Vette Bek” of zo iets.

En daarna op weg via luxwoude, Joure, Spannenburg, IJlst naar Sneek, waar we werden getrakteerd op heerlijke Bonensoep met een hoofdletter B.Akke-Bauk en Sipke hadden het er maar druk mee.

Ook nog wat sterke verhalen werden uitgewisseld. Gelukkig was Meneer van der Zee aanwezig om alles in juiste banen te leiden.Ik begreep tenminste dat we volgend jaar ook op bezoek gaan naar het museum van ene Cornelis, nee nee, niet die van de nozem en de non.Afijn, het was een dag om in te lijsten. Alles werkte mee. We hebben Genoten.

Joop en Sipke, en uiteraard ook de dames van beide heren, grote klasse. Een topdag!”

Tekst: Henk Sterk

Foto’s: Joop Sterk