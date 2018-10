Sneek – De uitbreiding van Markt23 aan de Gedempte Neltjeshaven in Sneek (de voormalige ‘Pindabar’ van de Wijnberg) krijgt vorm. De bedoeling is om het pand flexibel in te kunnen zetten doordat er op de benedenverdieping ruimte is voor extra tafels, op de eerste verdieping is een zaal (met terrasje) voor gezelschappen en op de bovenste verdieping komen appartementen.