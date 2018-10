Sneek Wit Zwart ZM voegt zich bij de top

Sneek- Halverwege leek het bij Sneek Wit Zwart ZM een wedstrijd zoals de voorgaande twee te worden, Bij het ingaan van “it skoft” was de voorsprong marginaal en dat was vooral te wijten aan de onzorgvuldigheid waarmee de ploeg te werk ging. Na de pauze nam de precisie echter toe en nam de formatie van trainer Niels Boot alsnog ruim afstand van de gasten uit Creil.

Niets wees er aanvankelijk op een moeizaam verloop van het eerste bedrijf, want ZET EM kende in beginsel een droomstart. De pot was namelijk nog maar vijf minuten onderweg, toen Tim Posthuma al de nul al van de Sneker zijde van het scorebord ramde. Het antwoord van de polderbewoners liet echter niet lang op zich wachten, want even later bracht Robin Schaapman SC Creil langszij. Vervolgens bracht Posthuma met zijn tweede van de middag het thuispubliek weer op de banken, maar de euforie werd na een klein half uur andermaal de grond in geboord, toen René Ballast de tweede voor de bezoekers liet noteren. Daarmee leek de eerste helft met een gelijk stand te worden beëindigd, maar op slag van rust zorgde Rinke Hiemstra toch nog voor een aangenaam sluitstuk van een door de bank genomen zeer slordige eerste helft.

​Het gaat wellicht wat te ver om van een herboren Sneek Wit Zwart ZM te spreken, maar na de pauze was het van de zijde van de Sneker allemaal net iets scherper, al duurde het relatief lang aleer die scherpte ook in klinkende munt werd omgezet. Die omzetting werd na een prima steekpass verzorgd door Geart Hiemstra, waarna diezelfde Hiemstra even later met een loepzuivere voorzet Posthuma in staat stelde om met het hoofd de 5-2 en daarmee de definitieve beslissing te forceren. Veenstra, de constructeur van de vierde Sneker treffer, plaatste vervolgens zelf zijn handtekening onder treffer nummer zes en in de slotfase werd het leed voor SC Creil zo dat al niet erg was, nog een tikkeltje erger. Eerst benutte Jesper Zijlstra een rebound, waarna Posthuma op aangeven van Rinke Hiemstra het slotakkoord voor zijn rekening nam.

Sneek Wit Zwart ZM dat volgende week bij QVC op bezoek gaat, voegde zich door deze overwinning bij de top in de vierde klasse A. De wit-zwarten hebben n drie speelronden twee punten minder dan het nog ongeslagen VHK en delen de tweede plek met Tollebeek en stadgenoot Waterpoort Boys .

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto: Nico Altenburg