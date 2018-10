Sneek Wit Zwart laat thuispubliek lang wachten

Sneek- Sneek Wit Zwart heeft de onnodige nederlaag van vorige week tegen Nieuw Buinen weggepoetst, al moest het thuispubliek lang wachten voordat de Snekers in de Drentse kade een bres wisten te slaan. Pas na een dik uur zette Matts Bruining de wit-zwarten op voorsprong waarna invaller Jorn Wester met twee treffers de drie punten voor de wit-zwarten definitief veilig stelde.

Die punten moesten deze avond van ver komen, want het duurde meer dan een uur, aleer Sneek Wit Zwart in de oranje defensie een opening wist te vinden. Die defensie bleek redelijk solide, want hoewel het na de openingsminuten waarin de gasten een paar keer hun neus tegen het venster drukten en een paar halve kansjes kregen, vooral eenrichtingsverkeer was, waren de echte mogelijkheden niet zo dik gezaaid. Dat had anders kunnen zijn, indien “agent” Bijert bij twee situaties waarbij binnen de zestien tegen een aanvaller van de thuisclub een overtreding werd begaan, een boete had uitgedeeld. De arbiter ging echter niet op de Sneker protesten in en beleefde verder een rustige eerste helft, want behoudens die vermeende strafschoppen, wist de ploeg van trainer Germ de Jong ondanks het veldoverwicht de oranje bus niet van zijn plaats te krijgen.

Dat lukte in het begin van de tweede helft ook niet. Na bijna twintig minuten stond Matts Bruining bij een voorzet vanaf rechts echter op de juiste plaats en met een schot brak de buitenspeler eindelijk de ban, al leidde die treffer wel tot protesten van de zijde van Nieuw Buinen omdat het buitenspel zou zijn geweest. De arbiter die in de eerste helft ook niet op de penaltyclaims van Sneek Wit Zwart inging, bleek echter ook nu ongevoelig voor de argumenten.

​Kort na het “Drents verzet” dat uiteindelijk dus niets uithaalde, werd de weerstand definitief gebroken. Sneek Wit Zwart haalde Tarik Bourakba naar de kant en bracht Jorn Wester in het veld, waarna Joey Huitema de geblesseerde Joram Smits verving. Die wissels zouden de Snekers geen windeieren leggen, want Wester stond nog maar koud binnen de lijnen, toen de jongste Huitema naar binnen trok en vervolgens Wester in stelling bracht. De invaller maakte daarbij geen fout en maakte daarmee de marginale marge minder marginaal (2-0).

​Niet lang daarna leek die marge nog groter te worden, doch Nieuw Buinen wist met het nodige kunst- en vliegwerk een derde tegentreffer te voorkomen. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want een paar minuten later dook Wester alleen voor de doelman van Nieuw Buinen op en was de definitieve beslissing een voldongen feit. Diezelfde doelman hield vervolgens Matts Bruining van scoren af en in de slotminuut tikte de goalie een kopbal van Ruben Ybema naast zijn veste. Derhalve bleef het bij 3-0 en daarmee was de onnodige nederlaag van vorig week zoals hiervoor al werd vermeld, weggepoetst.

Foto: Nico Altenburg

Bron: http://pengel.weebly.com