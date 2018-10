Sijperda Verhuur Sneek breidt uit met voormalige Lasaulec vestiging

Sneek – Na bijna 30 jaar is het verhuurbedrijf van bouwmachines en gereedschap voor de professional en particulier Sijperda Verhuur uitgegroeid tot een gemotiveerde en betrouwbare ketenpartner. Met de uitbreiding van het hoofdkantoor in Sneek krijgt de organisatie de mogelijkheid om de komende jaren door te groeien.

Talloze bedrijven, in de bouw en industrie, maar ook evenementen en particulieren, maken gebruik van het grote assortiment machines en gereedschappen van Sijperda Verhuur. “We kunnen onze klanten deskundig adviseren, zodat zij altijd het juiste materieel krijgen en wij bieden onze klanten gemak”, zegt algemeen directeur Peter Bijkerk.

Dat Sijperda Verhuur er goed in slaagt haar klanten te bedienen, blijkt uit de groei die het bedrijf in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Niet voor niets werd onlangs het terrein van “buurman” Lasaulec in Sneek overgenomen. “Dat geeft ons de mogelijkheid om verder te groeien”, geeft Bijkerk aan. In de uitbreiding zullen o.a. de afdelingen Finance, ICT en HR worden gevestigd, evenals de schadeherstel-afdeling en de autowerkplaats. Daarnaast wordt het terrein uitgebreid met ca. 5.000 m². Vanaf 15 oktober verhuist ook de verhuurvestiging van Sneek naar het volledig verbouwde pand aan de Einsteinstraat 1. Tijdens de gehele openingsweek worden klanten feestelijk ontvangen.