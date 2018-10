Ruim zes duizend euro voor Pink Stiletto & Bubbels Bingo!

Sneek- Maar liefst zes duizend euro heeft de Pink Stiletto & Bubbels Bingo, georganiseerd door de Pink Ribbon ambassadrices, Cindy de Vries-Neyens en Anita Boonstra, in Sneek gisteravond opgebracht. Even voor de klok van 11 uur konden de beide dames het vorstelijk bedrag van € 6195,-aan de bomvolle en uitverkochte zaal van Hotel Van der Valk bekendmaken. De 276 aanwezige vrouwen gingen spontaan voor de organisatrices staan om hen te belonen met een welverdiend applaus.

Het was kenmerkend voor de relaxte sfeer gisteravond bij Van der Valk. Dat bingo onder het vrouwelijk deel van de natie momenteel heel populair is moge duidelijk zijn. De kaarten voor het festijn waren dan ook rap uitverkocht.

Heel veel plaatselijke en ook regionale middenstanders hadden ruimschoots gehoor gegeven om prijzen voor de bijzondere bingo te geven. Van grote tot kleine prijzen. Vooraf aan de bingo las Cindy, zelf borstkanker ervaringsdeskundige, een column voor over een van haar ervaringen. Het was doodstil in de zaal toen de sympathieke en actieve Sneekse haar verhaal voorlas. Een kippenvelmoment van het zuiverste water. Niet alleen de opbrengst van een dergelijke avond is belangrijk, zo hielden Cindy en later Anita de zaal vol vrouwen voor, maar ook een stukje bewustwording is even zo belangrijk! Pink Ribbon Nederland was ook met een stand aanwezig.

Na het emotionele begin mochten Kees Poiesz en Henk van der Veer de bingo ‘doen’, nadat beide heren eerst al met de 276 vrouwen hadden geproost met heerlijke bubbels. Het duo waande zicht te midden van al het vrouwelijk schoon in de hemel op aarde! Tussen de bingoronden door waren er lekker hapjes en drankjes en werd er ook diverse keren een verloting gehouden waarbij opnieuw mooie prijzen werden uitgedeeld.

Als klapper van de avond werd een gloednieuwe fiets, beschikbaar gesteld door Johan Nijdam van Halfords Sneek uitgereikt aan Tialda Hoekstra (foto) uit Rottum. Zij kon de mannelijke jury het meest bekoren met haar engelachtige outfit in pinkkleuren.

De vele groepen vrouwen waren niet alleen uit Sneek en SWF afkomstig, maar er kwamen zelfs dames van over de Afsluitdijk naar de bingo. Of er volgend jaar weer een degelijke bingo georganiseerd gaat worden lieten Cindy en Anita nog even in het midden. Eerst maar even genieten van het fantastische resultaat van deze bingo, aldus de Pink Ladies!

Alle aanwezige dames gingen met een Pink Ribbon Goodiebag huiswaarts.