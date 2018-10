ONS Sneek halverwege al in geslagen positie

Groningen- De nieuwe speelwijze met drie verdedigers, vijf middenvelders en twee aanvallers heeft ONS Sneek in Groningen niets gebracht. De Snekers konden op Corpus de Hoorn aanvallend geen vuist maken en wisten tegen de beloften van de FC nagenoeg niets te creëren, terwijl de anders zo solide defensie voor rust in het centrum twee keer teveel ruimte weggaf.

Over weggeven gesproken, ONS Sneek liet het initiatief in de openingsfase aan het technisch vaardige Jong FC Groningen en probeerde via snelle tegenstoten de tegenstander pijn te doen. Dat lukte echter niet al te best, want de Snekers kwamen voorin niet alleen mankracht te kort, maar waren bovendien slordig in de passing. Dat laatste was bij de thuisclub beter verzorgd, maar ook de jonge Groningers slaagden er door goed verdedigend werk van o.a. Denzel Prijor en Barry Ditewig niet in om tot uitgespeelde kansen te komen. De eerste dreiging van de thuisclub werd dan ook ingeluid nadat Ditewig een bal niet goed wegtrapte, maar het schot van Antonio Sefer bleef uiteindelijk zonder nadelige gevolgen en die bleven ook uit, toen Denzel Prijor de bal aan aan Ajax-huurling Mattheo Cassierra ontfutselde en daarmee de angel uit een snelle tegenaanval haalde.

Daarvoor had ONS Sneek voor het eerst voorzichtig zijn tanden laten zien, toen de bal na een voorzet van Nick Burger via Ale de Boer bij Nick Kuipers terecht kwam. De inzet van Kuipers was echter niet krachtig genoeg en ontbeerde bovendien de juiste richting. Die ontbrak vervolgens ook na een fraaie actie van Frits Dantuma, terwijl een lob van Genridge Prijor niet hoog genoeg was om doelman Jan Hoekstra te verschalken. Dat was wel de kans op de 0-1, maar in plaats daarvan werd het even later 1-0, toen verdediger Amir Absalem bij een combinatie met Cassierra teveel ruimte kreeg en Ditewig met een droge schuiver in de rechter hoek het nakijken gaf. Die voorsprong werd even later na een slippertje van Denzel Prijor bijna verdubbeld, maar Ditewig was net op tijd om het gevaar te bezweren. In de 42ste minuut was de Sneker goalie echter volstrekt kansloos, toen Antonio Sefer op de rand van de zestien eenvoudig wegdraaide en met een fraai schot in de bovenhoek de ruststand op 2-0 bepaalde.

Gelet op het weerwerk verkeerde ONS daarmee al bij rust in een geslagen positie want niets wees erop dat de Snekers het tij nog zouden keren en al helemaal niet, toen Djurrey Margaritha kort na rust de Sneker defensie te snel afwas en doelman Ditewig omspeelde. Tot opluchting van het Friese deel van het publiek schoof de invaller aan Groninger zijde de bal voor een leeg doel in het zijnet, waarmee het gevoel dat er wellicht tot iets te halen viel, aan de beademing bleef.

Na dat schrikmoment gaf ONS dat in de rust Jelle de Graaf voor Nick Burger binnen de lijnen had gebracht, een paar keer een teken van leven. Een kopbal was echter niet scherp genoeg, terwijl een schot via doelman Hoekstra eveneens net naast de voor ONS verkeerde kant van de paal belandde. Aan de andere kant hield Ditewig vervolgens Marijn Ploem van scoren af en daarmee ONS in de wedstrijd. De brigade van Paul Raveneau schakelde vervolgens met Samir Merraki en later met Jan Dommerholt voor resp. Frits Dantuma en Michael Lanting over op een meer opportunistische speelwijze, maar behoudens een paar halve kansjes kwam de aansluiting daarbij niet tot stand.

Derhalve werd de ruststand uiteindelijk ook de eindstand en door die nederlaag bleef ONS dat komende zaterdag met Ajax de nummer vijftien van de ranglijst ontvangt, middenmoter waar men anders een aardige stap richting de top had gemaakt.

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto: archief Henk van der Veer