Sneek – Modeketen ONLY opent binnenkort n oktober in het voormalige pand van Bart Smit aan Wijde Burgstraat (verlengde van de Oosterdijk) in Sneek een nieuw filiaal. Only is onderdeel van moederbedrijf Bestseller uit Denemarken, het bedrijf achter onder meer de merken Vero Moda, Jack & Jones en Pieces.

Momenteel is een ploeg bouwvakkers en stilisten bezig om het pand in Only stijl te transformeren, zodat het op zo kort mogelijke termijn gereed is voor de opening.