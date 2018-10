KNMI: Zonnige perioden en warm. Morgen koeler maar meest droog

De Bilt – Het is vandaag op veel plaatsen zonnig, alleen in het westen en noordwesten komt er al wat meer sluierbewolking voor. Later op de dag wordt de bewolking van het westen uit langzaam dikker, maar tot de avond blijft het waarschijnlijk droog. In de avond neemt van het westen uit de kans op wat regen toe. De middagtemperatuur loopt uiteen van 18°C op de Wadden tot lokaal 25°C in het uiterste oosten en zuidoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig en draait in de loop van de avond van het westen uit naar een noordelijke richting. Aan de noordwestkust wordt de wind dan krachtig of hard.

In de nacht naar zondag is er veel bewolking en valt er verspreid over het land wat regen. De minima lopen uiteen van 9°C in het noorden tot 12°C in het zuidwesten. De noordoostenwind neemt toe naar matig, in de kustgebieden (vrij) krachtig en aan de zuidwestkust tot hard.

Zondagochtend wordt het geleidelijk op de meeste plaatsen droog en breekt van het noordwesten uit de zon steeds vaker door. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk nog tot in de middag overwegend bewolkt en druilerig. Elders zijn er in de middag flinke zonnige perioden en blijft het droog. De maximumtemperaturen komen uit op 16°C en de noordoostenwind is aanvankelijk nog matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig, maar neemt geleidelijk af naar zwak tot matig. (Bron: KNMI)