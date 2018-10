Sneek- Dat het Kinderboekenweek is, zal velen niet ontgaan zijn. Vanmorgen werd in de prachtig vernieuwde bibliotheek van Sneek in het kader van diezelfde Kimderboekenweek de voorstelling ‘Het vriendje van Professor P’, opgevoerd door Poppa P.

Het ene moment ademloos, het andere uitgelaten reaggerden de kinderen, uit de onderbouw van de basisschool, op het spel van Poppa P. Ontroerend mooi om te zien hoe de professor, volgens egen zeggen een beetje een nerd, vriendschap sloot met Lelle Laptop.