Grote schoonmaakactie Skjin Wetter in Sneek

Sneek – Op zaterdag 6 oktober is er een grote schoonmaakactie op de Elfstedenroute: Skjin Wetter. Balk, Franeker, Leeuwarden en Sneek doen mee. De officiële opening is in Sneek.

Duikvereniging Moby Dick, Suver Skjin en Brandweer Sneek helpen mee om het zwerfafval op te ruimen. Ook inwoners kunnen meehelpen; duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers… iedereen is welkom. De opruimactie vindt plaats bij de Looxmagracht, de Zwette en de Franekervaart in Sneek. Er zijn ook een acteur en kunstenaar bij aanwezig. De acteur voert een straatact op en kunstenaar Remon de Jong maakt creaties van het verzamelde zwerfafval.

’s Middags wordt al het afval verzameld en dan is de grote vraag: hoeveel kilo zwerfafval is er opgehaald? Degene met het juiste antwoord krijgt een prijs. Wethouder Gea Wielinga reikt de prijs uit en sluit de opruimactie af. De actie is een initiatief van de Friese Milieu Federatie, Wetterskip Fryslân en de Elfstedengemeenten.

Datum en tijd: zaterdag 6 oktober om 10:30 uur

Locatie: Zwarteweg, Sneek

Programma: Opening Skjin Wetter door Paul van Erkelens, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân

Foto’s Henk van der Veer