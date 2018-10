Dweilen met de kraan open op mooie Sneeker Dweildag

Sneek – Het was vanmiddag druk in Sneek, erg druk. Tijdens de filemeldingen werd al melding gemaakt forse vertragingen richting de Culturele Hoofdstad van Friesland, Sneek, waar vandaag de traditionele Sneeker Dweildag plaats vond. Het mocht niet baten, het verkeer bleef komen zodat het Flexaterrein bijna voor de eerste keer in zijn bestaan een ‘volle bak’ meemaakte. Eenmaal in Sneek werden de gasten meteen al onthaald op muzikaal geweld vanaf het podium bij ‘t Ouwe Vat en met een soort Rattenvanger van Hamelen effect werden ze het centrum in gelokt waar het geweld in volle hevigheid losbarstte.

In totaal 30 blaaskapellen uit heel Nederland streden op zeven plaatsen in het Sneker centrum om de hoogste eer in diverse klassen. In de ‘Weduwe Joustra Steeg’ (Scharnestraat) konden de kapellen tijdens of na het nuttigen van een Beerenburgje, meedoen aan het zgn. ‘Valsblaaskonkoers’. De Wallenkraaiers kweten zich het best van deze taak. Al tijdens de enkele minuut dat ze vals moesten spelen kregen ze de twee koelboxen met bier aangeboden om maar op te houden. Naar verluidt is er niets meer van ze vernomen.

De publieksprijs in de wedstrijdklasse, de Gevulde Koek Trofee, ging naar de Damstampers. Zij bliezen zich de longen uit hun lijf als hommage aan hun net overleden bassist. Toch waren ze in Sneek op zijn uitdrukkelijke wens ……,omdat hij Sneek de fijnste plek vond. De groep speelde aangepaste muziek met steeds een stilte ertussen en alle leden droegen een rouwband. Respect.

De Publieksprijs in de Leutklasse, “De Ouwe Jonges Krentebroad Trofee” (Ouwe Jonges Krentebroad was de titel van de allerlaatste CD van de Blauhùster Dakkapel), ging naar de Deurblaozers. Winnaar van de Leutklasse werd de kapel De Vôlle Bloas.

In de eredivisie, de wedstrijdklasse, waren het de Flierefluiters die met de hoofdprijs van € 500 aan de haal gingen, gevolgd door de Knaoiers en de ViJos Smallband. Redelijk Onverantwoord en de Wallenkraaiers maakten het vijftal winnaars vol. De jury had er een flinke klus aan, want het niveau was hoog.

