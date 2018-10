Advocaat Tjalling van der Goot benoemd tot ‘Parel van de Balie’

Woudsend – Na zijn eerder nominatie is Advocaat Tjaling van der Goot uit Woudsend, door zijn collega advocaten onlangs ook daadwerkelijk benoemd tot ‘Parel van de Balie‘. Deze verkiezing, uitgeschreven door Het Advocatenblad is bedoeld voor advocaten die zich op een bijzondere wijze onderscheiden in hun vak. Van der Goot is werkzaam bij advocatenkantoor Anker & Anker in Leeuwarden. Hij is bekend onder meer vanwege de verdediging van Robert M.

Het is voor Van der Goot niet de eerste prestigieuze nominatie. Eerder was hij in de race voor titel ‘meest gewaardeerde advocaat van Nederland’.