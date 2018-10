‘A Tribute to Steve Earle’-concert in Hieslum

Hieslum – ‘A Tribute to Steve Earle’- concert vindt op zaterdagavond 13 oktober plaats in Muzykkafee DeVille op de Tempelreed 14 te Hieslum. Het optreden wordt verzorgd door de band Steve Duke & The Earles uit Nijmegen.

Steve Earle is een Amerikaanse singer-songwriter uit Nashville, Tennessee. Bekend om zijn combinatie van country, folk, bluegrass en stevige rock. Earle is een van de meest gelauwerde liedschrijvers van zijn generatie en zelfs legendes als Bob Dylan en Joan Baez coverden songs van deze ‘hard-core troubadour’.

Onder andere in Nederland heeft Steve Earle een grote fanschare. Enkele van deze fans richtten enkele jaren geleden als eerbetoon aan hem de band Steve Duke & The Earles op: een ‘Tribute’-band die dus louter songs van hem ten gehore brengt. En hoe. Van energieke folk, via rootsy en rockende Americana naar gevoelige ballads. Hun concert in Hieslum begint om 21.00 uur.