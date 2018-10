Werkvakantie Terschelling groot succes voor mensen met een uitkering

Sneek- Pastiel werkt als re-integratiebedrijf onder andere met uitkeringsgerechtigden. De meesten van hen kunnen zich geen vakantie veroorloven. Dat moet toch anders kunnen, dacht Pastiel manager Joke Bandstra. Zij bedacht het concept van werkervaring opdoen én vakantie vieren tegelijk. Oftewel; een werkvakantie. De afgelopen weken zijn verschillende kandidaten en klanten van de Dienst Noardwest Fryslân op werkvakantie geweest. Hun bestemming was Terschelling.

Joke Bandstra vertelt: “Er is op dit moment een groot tekort aan werknemers binnen de zorgsector. Samen met Thuiszorg Het Friese Land bieden Pastiel en de Dienst een aantal uitkeringsgerechtigden de kans om aan de slag te gaan als huishoudelijke hulp. De afgelopen weken zijn verschillende kandidaten opgeleid op Terschelling. Tegelijkertijd kregen zij een verblijf op het eiland aangeboden. Zo is werk gecombineerd met ontspanning, een mooie win-winsituatie.”

Mooie samenwerking

Om deze werkvakantie te realiseren heeft Pastiel contact gezocht met verschillende partijen. Een medewerker van Pastiel vertelt: “Samen met de Dienst Noardwest Fryslân, Thuiszorg Het Friese Land en de gemeente Terschelling is het gelukt om deze werkvakantie te organiseren voor drie kandidaten. In samenwerking met een aantal lokale ondernemers op Terschelling is het concept een groot succes geworden.” Thuiszorg het Friese Land heeft verschillende telefoontjes ontvangen van klanten die heel erg tevreden zijn over de hulp van de kandidaten. “Vaak horen we het als het niet goed gaat. Daarom is het nu extra fijn om van klanten te horen dat het juist wél goed gaat!,” aldus een medewerker van Thuiszorg het Friese Land.

Doel behaald!

Het doel is dat de deelnemers na deze werkvakantie betaald aan het werk gaan bij de thuiszorg in hun eigen woongebied. En dat is gelukt! Tessa heeft als eerste kandidaat een contract gekregen. “Fijn dat ik na deze werkvakantie meteen de mogelijkheid krijg om bij Thuiszorg Het Friese Land in mijn eigen woonplaats te gaan werken!” aldus Tessa. Ook kandidaat Yvonne is enthousiast: “Ik ben trots op mijzelf. Ik ben blij dat ik een mooie bijdrage heb kunnen leveren, zodat de mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Ik houd hier een hele mooie herinnering aan over.” Yvonne heeft een contract gekregen. Kandidaat Heaven gaat verder studeren. Ook zij krijgt een contract als blijkt dat zij het werk kan combineren met haar studie.

Inspirerend

Pastiel manager Joke is blij met het behaalde succes. “Van tevoren weet je nooit hoe iets uitpakt. In dit geval zijn alle kandidaten verder geholpen, dat is mooi. De samenwerking met de andere partijen is ook prima verlopen. De werkvakanties zijn niet onopgemerkt gebleven. Verschillende bedrijven op het eiland, waaronder de Hema, vinden het een interessant concept. Zij houden zich aanbevolen als opleider, mocht het concept herhaald worden. Wat mij betreft zijn de werkvakanties zeker voor herhaling vatbaar!” aldus Joke.