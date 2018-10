Sneker model (16) loopt op de catwalk in Parijs & Milaan

Sneek- Shannon Huitema haar carrière als model zit in de lift! Shannon, uit Sneek, is gescout via Instagram op haar 15e . Dit jaar vertrok ze in haar eentje naar de modestad Parijs, waar ze meteen een contract kreeg aangeboden

Meerdere landen volgden zoals Milaan (hetzelfde bureau als Doutzen Kroes) en Barcelona. Ondertussen heeft ze haar eerste grote show voor Chanel gedaan. Dit najaar tijdens de fashion week volgend ook nog Dolce & Gabbana, Brognano, Ingie, en Fendi, haar eerste haute couture show.

Een trotse moeder (en terecht!) Jennie mailde ons een aantal foto’s.

Shannon is te volgen via Instagram: @shannonhuitema