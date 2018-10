Sneek- Michel Vlap (21) en zijn ploeggenoot Sam Lammers zijn door bondscoach Erwin van de Looi opgeroepen voor Jong Oranje. De spelers van SC Heerenveen kunnen meedoen in de duels met Letland en Oekraïne.

Nederland speelt op 12 oktober in Riga tegen Letland. Vier dagen later staat de wedstrijd tegen Oekraïne op het programma. Dat duel wordt gespeeld in Doetinchem.

Foto: Henk van der Veer