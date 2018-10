Prima vrijdag

Sneek-Het is genieten deze vrijdag met het weer. Het zonnetje schijnt, het blijft droog en de temperatuur gaat in de stad richting de 20 graden. De zuidwest tot zuidelijke wind is zwak, af en toe matig.

Komende nacht verloopt vrij helder, minimumtemperatuur 10 graden.

Zaterdag start ook prima met de zon erbij, wel zien we al sluierbewolking verschijnen en in de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog tot de avond. De wind eerst nog zuidelijk, later draait ze naar west tot noord en neemt toe. Is deze eerst nog zwak, af en toe matig, in de middag wordt ze af en toe vrij krachtig. De temperatuur mag er wezen, 19 graden, met de draaiing van de wind daalt ze.

In de avond en nacht naar zondag valt er regen, dit gebied trekt zondagmorgen naar het zuidoosten weg. Er volgen dan op zondag opklaringen, wel is het met een 14 tot 16 graden koeler. Wind noordelijk, zwak tot matig.

Kijken we nog even naar volgende week, dan ziet het er goed uit met het weerbeeld. Maandag droog met opklaringen, 14 tot 16 graden, vanaf dinsdag vrij zonnig en stijgt dan de temperatuur weer richting de 20 graden. Wind meest uit zuid tot zuidoost. Zoals het nu lijkt houden we dat weerbeeld de daarop volgende dagen.