LF2018 Expositie “Friesland in Europa” – 33 Zomer in Malmö

KoudumIn het kader van LF2018 heeft beeldend woordkunstenaar Connie Harkema ruim 50 schilderijen en gedichten gemaakt. Zij zijn dit hele jaar in verschillende samenstellingen en op diverse locaties te bezichtigen onder de titel “Friesland in Europa”.

Het Stadssonnet “Zomer in Malmö” is te bekijken bij Galerie Kunst in Beweging, Hoofdstraat 1, Koudum. Geopend op flexibele tijden of op afspraak (connieharkemainfo@gmail.com of 06 87 265 366).

Bijbehorend gedicht:

Kamperen naast Malmö’s lagune is een dubbel geluk:

de ene kant Denemarken en de andere kant Zweden.

Landen die zich onlangs van individualisme ontdeden

door het bouwen van een sierlijk overbruggingsstuk:

De Sontbrug, van stoer en stevig staal zonder opsmuk.

Toegankelijkheid voor twee Scandinavische steden.

Terwijl de vissersboten over het koude water gleden,

vlogen meeuwen in hun kielzog, vliegensvlug en druk.

Twee vlaggen met eenzelfde kruis, verschillend van kleur.

Rood-wit en blauw-geel wapperen zij elk naar de overkant

de zomer omarmend; vrolijk en eensgezind, zonder gezeur.

Deense tuidraden aan de brug als een geopende deur.

Nieuwe architectuur doorbreekt eenzaamheid en sleur.

De Turning Torso kronkelt aan de rand van het land.