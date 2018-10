De dierenarts op de Koningin Wilhelminaschool Sneek

Sneek- Het was gister 4 oktober dus DIERENDAG. Op de Koningin Wilhelminaschool in Sneek weten ze hoe je daar een feest van kan maken. Het speellokaal werd omgetoverd in een praktijkruimte van een dierenarts. Dr. BEER hield gratis spreekuur met zijn lieftallige assistente Samantha .Het consult was deze keer gratis want, het is maar eenmaal per jaar dierendag .

Veel kinderen hadden hun ouders zover gekregen dat zij de dieren mee naar school mochten nemen. Zo waren er 8 honden, 5 katten , 3 konijnen en een wandelende tak. Maar natuurlijk ook heel veel knuffels. De dokter en zijn assistente hadden het er maar druk mee .Er zou zelfs nog een kip komen maar die moest eerst nog een ei leggen. Na het onderzoek kregen de kinderen allemaal een certificaat mee met de naam van hun {knuffel}dier. Het was een geweldig feest. Dat wist de dokter en hij had dan ook vlaggetjes opgehangen om het extra feestelijk te maken. De dieren kregen na het onderzoek iets lekkers van de dokter of de assistente. De Petsjop uit Sneek had voor de leerling met het mooiste huisdier een waardebon verzorgd. Gelukkig namen de ouders de dieren na afloop van het consult weer mee naar huis.