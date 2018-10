Ziggo lifestyle eerste Ilse Jacobsen shop in shop van Nederland  in Sneek

Sneek- Met het wegtrekken van het ‘inkijkpapier’ hebben Marieke Agricola samen met haar zoon Marijn en partner Tjalling Brandsma vanmorgen Ziggo lifestyle op het Grootzand 21 geopend. Het is de tweede modezaak van de immer enthousiaste charmante zakenvrouw Marieke. Overigens niet zomaar een tweede zaak naast haar al bestaande Ziggo Fashion winkel, sinds 2010 gevestigd op het Grootzand nummer 7.

“Ziggo lifestyle is de eerste shop in shop van Ils Jacobsen in Nederland. Iedereen die een beetje bekend is in modeland weet dat de bijzondere regenjassen van Ilse Jacobsen zeer smaakvol zijn. We zijn in 2010 op het Grootzand 7 begonnen met 1 regenjas van Ilse Jacobsen in de rekken, maar inmiddels zijn we het grootste verkooppunt van Nederland van het merk. Het is onvoorstelbaar dat het zo gegaan is in de afgelopen jaren. Een dergelijk merk verdient een mooiere plek dan ergens verscholen in de rekken van Ziggo Fashion. We zijn daar gewoon uit ons jasje gegroeid, om maar even in stijl te blijven”, vertelt een trotse Marieke.

Niet alleen Ilse Jacobsen heeft ook voor detail, ook Marieke en Tjalling hebben dat. Onder de kledingrekken liggen allemaal opvallende witte kiezelstenen.

“Die kiezels komen rechtstreeks van Deense strand van Hornbaeke. Ik vond niet dat de stenen hier ergens uit Friesland vandaag mochten komen. Ik ga ook altijd voor het detail en de perfectie!”

Marieke Agricola met op de achtergrond een foto van een nog jonge Ilse Jacobsen

Levenspartner Tjalling Brandsma gaat de passie van Marieke achterna en de nieuwe smaakvol ingerichte kledingwinkel zal onder zijn leiding staan. “Ik heb er ontzettend veel zin in om de kleren aan de man te brengen, want we verkopen hier in Ziggo lifestyle ook herenmode. Ik heb zelf al een mooi overhemd van het merk A fish named Fred aan. Verder kun je hier terecht voor LTB jeans, For funky flavours en verschillende lifestyleartikelen”, weet de oud-keeper van LSC1890 die al een paar keer mee is geweest naar Ilse Jacobsen in Denemarken. Over details gesproken. “We hebben een grote viskom op de toonbank staan, je begrijpt natuurlijk de link wel naar het merk A fish named Fred. Deze vissen hebben trouwens een andere naam…”

De Openings 4-Daagse is vandaag tot 21.00 uur en verder aanstaande vrijdag van 09.30- 17.30 uur, zaterdag van 10.00- 17.00 uur en zondag van 12.00- 17.00 uur. Elke betalende klant ontvangt een presentje Ilse Jacobsen, ‘maar op=op’.

Foto’s: Henk van der Veer