Weer geen Europese subsidie voor brede sluis bij Kornwerderzand

Sneek-De provincie Fryslân krijgt opnieuw geen Europese subsidie voor het verbreden van de sluis bij Kornwerderzand in de Afsluitdijk. Voor het derde jaar op rij honoreert Europa de provinciale aanvraag voor miljoenensteun niet.

De provincie vroeg om steun van de Europese Unie, omdat er nog een groot tekort is. Van de 205 miljoen euro, die het breder maken van de sluis moet kosten, is nu ongeveer de helft beschikbaar. Gedeputeerde Klaas Kielstra zegt niet verrast te zijn over de nieuwe afwijzing. In de laatste subsidieronde zat weinig geld, terwijl er wel veel aanvragen waren.

Vorige week hebben de noordelijke overheden en het bedrijfsleven een bidbook over de sluis aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen. Kielstra hoopt dat het Rijk en Rijkswaterstaat uiteindelijk ook zullen meebetalen aan de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand.

Foto Joris Kalma, Omrop Fryslân

Bron: www.omropfryslan.nl