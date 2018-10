Voorstelling ‘Happy People’, over depressie, in Podium Lewinski

Sneek – Op 10 november – de dag van de mantelzorg – programmeert Kracht van Beleving in samenwerking met Stichting Harmonika Kunst-Cultuurpodium, in Podium Lewinski ‘Happy People’, een voorstelling over depressie.

Het is geen toeval dat we deze voorstelling juist op die dag programmeren. Naasten van mensen met een psychische aandoening herkennen zich meestal niet meteen in het etiket ‘mantelzorger’. Ten onrechte, want mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden zorgen, en uit onderzoek blijkt steeds dat ‘mantelzorgers van mensen in de GGZ’ het ’t zwaarst hebben van alle mantelzorgers.

Na de voorstelling en een korte pauze, is er een nagesprek met het publiek onder leiding van de regisseur en met medewerking van de acteurs. Publiek/ deelnemers kunnen vragen stellen aan de spelers en van gedachten wisselen vanuit eigen ervaring of opleiding. De acteurs zijn graag bereid hun eigen ervaring op een open manier te delen. Doel is om zonder vooroordelen gezamenlijk tot meer inzicht en begrip te komen.

Om het stuk toegankelijk te maken voor iedereen, is toegang gratis en wordt er achteraf een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Meer informatie :

*Stichting Harmonika, Kunst-Cultuurpodium, een jonge organisatie met als doel het bieden van een creatieve, verrassende ontmoetingsplek, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen

Kracht van Beleving: https://www.krachtvanbeleving.nl

Narhea Goossens: http://narhea.nl

Lewinski: https://www.lewinski.nl

[adrotate group = “6”