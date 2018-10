Tryater spilet yn húskeamers Drylts en Poppenwier

Snits – Tryater spilet dizze hjerst de húskeamerferzje fan de foarstelling Doarp Europa by Friezen thús. Trije teams fan trije fan de njoggen spilers binne te gast yn húskeamers. Koart nei de húskeamerferzje is de foarstelling Doarp Europa te sjen by lokale bedriuwen mei sterke Europeeske konneksjes. It publyk sit dan yn produksjehallen, wurkpleatsen en opslachromtes.

Wa bin ik en wêr bin ik thús? Wenje en wurkje drage by oan de foarming fan ús identiteit. Dêrom lit Tryater Doarp Europa sjen op plakken dêr’t minsken har eigen fiele: by bedriuwen én yn húskeamers.

Op sneon 13 oktober om 20:00 oere is de húskeamerfoarstelling fan Doarp Europa te sjen by Saskia Rosendaal, Uilenburg 18 yn Drylts, en by Tine Douma, Bûtenbuorren 10 yn Poppenwier. Der is beheind plak, kaarten binne allinne yn de foarferkeap te keap op www.tryater.nl en 058-2539550 (ti. en to. 14:00-17:00 oere).

De húskeamerfoarstelling heart by de foarstelling Doarp Europa mei spilers Aly Bruinsma, Beppe Costa, Klaus Jürgens, Marjolein Ley, Eva Meijering, Romke Gabe Draaijer, Brecht Wassenaar, Sjoerd Blom en Sonja Zwolska dy’t op freed 19 oktober te sjen is by Fisher Edelstaal yn Snits. Kaarten binne te keap fia Theater Sneek: www.theatersneek.nl of 0515-431400.

Dizze meartalige foarstelling makket diel út fan it haadprogramma fan Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018. De húskeamerfoarstellingen en it ferdjippingsprogramma fan Doarp Europa binne mei mooglik makke troch it BankGiro Loterij Fonds.