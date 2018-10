The Storytellers vanavond in Theater Sneek

Sneek-Aan de hand van beeld en muziek nemen The Story Tellers je mee in het vak van de singer-songwriter en vertellen ze de verhalen achter bekende nummers van o.a. Leonard Cohen, Bruce Springsteen en Alanis Morissette. Nummers die veel hebben los gemaakt in de wereld. De teksten zijn soms politiek getint maar altijd puur en uit het leven gegrepen.

Artiesten als Syb van der Ploeg en Dylana Smith nemen je mee in teksten en muziek van wereldberoemde singer-songwriters als o.a. Leonard Cohen, Don Mclean, Neil Young, Sting, Don Henley, Crosby, Stills & Nash, Simon and Garfunkel, Lennon & McCartney en vrouwelijke namen als Joni Mitchel en Stevie Nicks. Ook protestzangers als Bob Dylan, Boudewijn de Groot en Janis Joplin én de nieuwe generatie met Ed Sheeran komen aan bod.

The Story Tellers brengen intieme muziek, prachtige verhalen en sfeervolle beelden! Aanvang is 20.15 in Theater Sneek.