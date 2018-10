Sneek-Er wordt momenteel druk ge- en verbouwd aan de Centrale Huisvesting van de Gemeente Súdwest-Fryslân. Nadat eerder het Bestjoershûs (wat is er mis met deze naam?) gerealiseerd was, is nu de Centrale Huisvesting bijna gerealiseerd.

Aan het einde van het jaar/begin nieuwe jaar zullen de ambtenaren van Súdwest hier hun (flex-) plekje krijgen. Gistermiddag stond er een grote telescoopkraan in de schaduw van de Grote Kerk en leverde een fraai (mobiel) kiekje op.

Foto’s Henk van der Veer