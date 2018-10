Sneker Weerman: Vandaag wolken, morgen zon

Sneek – Deze donderdag overheerst de bewolking en vanmorgen zou daaruit nog wat gespetter kunnen vallen. Vanmiddag ook wat zon. De temperatuur 17 graden als maximum met vanmorgen niet al te veel wind uit het zuidwesten, 1 tot 3 bft, vanmiddag 2 tot 4 bft.

Vanavond en vannacht meer en meer opklaringen, mogelijk vormt er hier en daar boven de weilanden een mistbank. De temperatuur daalt naar een 10 graden.

Morgen een prima dag met het zonnetje erbij. Deze stuwt de temperatuur naar een 19 graden, mogelijk halen we de 20 graden nog in de stad. Wind zwak tot matig uit het zuidwesten.

Kijken we naar het weekend, dan start zaterdag nog prima met een prima temperatuur van 19 graden. In de morgenuren nog wat zon. In de middag meer en meer bewolking, het blijft droog tot de avond. De wind zuid, in de middag draaiende naar noord, zwak tot matig. In de avond en nacht naar zondag valt er regen.

Zondag zien we de regen in de morgen naar het oosten wegtrekken en volgen opklaringen. Het is met een matige noordelijke wind koeler, 14 tot 16 graden wat overigens vrij normaal is voor de tijd van het jaar.