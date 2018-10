Pearle brengt buitenboek uit tijdens Kinderboekenweek

Sneek- In 2050 zal naar alle waarschijnlijkheid de helft van de wereldbevolking bijziend zijn, zo blijkt uit onderzoek.* Voldoende daglicht kan de ontwikkeling van bijziendheid afremmen. Daarom luidt het advies om kinderen ten minste twee uur per dag buiten te laten spelen en minder lang te laten kijken naar schermpjes van tablets en smartphones. Om hier aandacht aan te schenken heeft Pearle in samenwerking met kinderboekenschrijver Marco Kunst – tijdens de Kinderboekenweek – het kinderbuitenboek ‘Buiten de Pixels’ uitgebracht. Een boek dat je laat ontdekken dat buiten oneindig veel te zien en te beleven is, zonder scherm. Het boek is gratis op te halen in alle Pearle winkels.

Uniek kinderverhaal waar je doorheen kunt lopen

Naast het uitbrengen van een kinderbuitenboek, heeft Pearle ook een kick-off evenement georganiseerd op woensdag 3 oktober in het Amsterdamse Bos. Hier konden 100 kinderen van diverse basisscholen door het levensgrote verhaal lopen. Bij iedere scene in het verhaal werden de kinderen uitgedaagd om beter te kijken naar de dingen die je buiten kan zien en beleven. Het kinderverhaal ‘Buiten de Pixels’ waarop het evenement in het Amsterdamse Bos is gebaseerd, is geschreven door kinderboekenschrijver Marco Kunst en geïllustreerd door Anne Roos Kleiss.

Met het kinderbuitenboek en het evenement ‘Buiten de Pixels’ inspireert Pearle ouders en kinderen om vaker én langer naar buiten te gaan en buiten een verhaal te beleven. Dit is voor de eerste keer dat Pearle een kinderbuitenboek uitbrengt: een boek dat je laat ontdekken dat buiten oneindig veel te zien en te beleven is.

Strijd tegen vierkante ogen – Bijziendheid en blindheid door gebrek aan daglicht

Recent onderzoek toont aan dat bijziendheid in rap tempo toeneemt. Naar verwachting zal in 2050 de helft van de wereldbevolking bijziend zijn*. Bijziendheid zou zelfs de grootste oorzaak van blindheid kunnen worden. Het gebrek aan natuurlijk daglicht is een belangrijke aanjager voor het ontstaan van bijziendheid. Daarnaast vormt ook het urenlang turen naar de schermpjes van tablets en smartphones voor deze generatie basisschoolleerlingen een extra risicofactor. Het advies is om kinderen ten minste twee uur per dag buiten te laten spelen. Kinderen die veel buiten zijn, worden namelijk minder vaak bijziend dan leeftijdsgenoten die dat niet doen. Daarnaast wordt aangeraden om iedere 20 minuten het dichtbij en ver weg kijken af te wisselen.

Jasmyn Cox, opticien Pearle Opticiens: “Bijziendheid is in de toekomst wellicht de grootste oorzaak van blindheid. Wij adviseren ouders om hun kinderen minder met tablet en smartphone te laten spelen en tenminste twee uur per dag naar buiten te laten gaan.”

Vanaf 3 oktober kan het speciale kinderboek ‘Buiten de Pixels’ gratis opgehaald worden in één van de Pearle winkels. Het grote buitenboek in het Amsterdamse Bos was alleen op 3 oktober te bezoeken.