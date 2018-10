IJlst – In de bocht bij het fietspad in IJlst zat een grote vogel bovenop de bosjes…….Een roofvogel? Zo leek het wel van afstand. Totdat die vogel zijn kop omhoog stak en het een kip bleek te zijn, op zoek naar besjes in de struiken. Het ontlokte menig voorbijganger een spontane glimlach.