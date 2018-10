De Lieve Tandarts verbindt met angstpatiënten

Sneek – Nederland telt zo’n 3,5 miljoen mensen die niet of zelden een bezoek aan de tandarts brengen. Ruim een vierde van deze groep gaat niet naar de tandarts vanwege angst. De Lieve Tandarts werkt landelijk aan een belangrijke missie: iedereen een gezonde mond! Dat doet het bemiddelingsplatform door tandartsmijders te verbinden met lieve tandartsen. Praktijken die het keurmerk De Lieve Tandarts ontvangen onderscheiden zich op het gebied van persoonlijke aandacht voor de patiënt, in het bijzonder angstpatiënten en kinderen. Kliniek Tandheelkunde Sneek is één van deze praktijken.

“We zijn klein begonnen, maar inmiddels komen zelfs patiënten buiten Friesland speciaal naar onze kliniek. Het gevolg van mond-tot-mondreclame en vele verwijzingen van collega’s”, vertelt praktijkeigenaar Frank Post. Kliniek Tandheelkunde Sneek biedt moderne mondzorg, waarin innovatie en het leveren van de best mogelijke zorg centraal staat. “We zijn in Friesland één van de eerste praktijken waar patiënten onder volledige narcose behandeld kunnen worden. Ook zijn we gespecialiseerd in het behandelen van patiënten die bang zijn voor de tandarts. Dankzij de verschillende, innovatieve tandheelkundige technieken zijn we in staat elke behandeling nagenoeg zonder pijn uit te voeren.”

Aan de hand van de situatie wordt voor elke angstpatiënt een persoonlijk behandelplan opgesteld. “We nemen alle tijd en zorgen ervoor dat een patiënt niet voor verrassingen komt te staan. Een patiënt behoudt altijd de controle. Stap voor stap werken we eraan het gebit weer in goede conditie te krijgen en te houden.” De praktijk stelt alles in het werk om de ervaring zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Het belang van een gezonde mond krijgen ook de jongste bezoekers mee. “Goede mondzorg moet van kleins af aan uitgelegd worden. Aan kinderen én de ouders. Onze mondhygiënisten en preventieassistenten werken volgens een preventie-powerplan en nemen kinderen mee op het gebied van mondverzorging. Kinderen die het toch wel heel spannend vinden wennen spelenderwijs aan een tandartsbezoek en leren hoe zij hun mond zelf gezond kunnen houden.”

Een belangrijk onderdeel van de werkwijze van de kliniek is de verregaande samenwerking met andere zorgaanbieders. “Iedereen verdient een mooie lach en daar dragen we allemaal een steentje aan bij. Onze collega’s in de mondzorg, maar ook huisartsen. Door samen te werken kunnen we mensen verder helpen. De korte lijnen maken dat mensen in goede handen zijn. Daarom past De Lieve Tandarts zo goed bij onze praktijk. We zijn geen keten, maar een hecht team. We onderscheiden ons op het gebied van persoonlijke betrokkenheid, gerichte aandacht en kijken verder dan alleen de mond.”

Over het keurmerk De Lieve Tandarts

Het is de missie van bemiddelingsplatform De Lieve Tandarts om heel Nederland weer naar de tandarts te helpen. Uit onderzoek is gebleken dat 3,5 miljoen mensen in Nederland niet of zelden naar de tandarts gaan. De Lieve Tandarts geeft een keurmerk aan een selectie van tandartsen, die persoonlijk bezocht worden. Landelijk verbindt De Lieve Tandarts tandartsmijders en lieve tandartsen, onder meer door lieve tandartsen op een positieve manier onder de aandacht te brengen bij iedereen die wegens angst of om praktische redenen niet (meer) regelmatig naar de tandarts gaat. Via www.delievetandarts.nl vinden mensen een lieve tandarts in hun omgeving en wordt ook overstappen gratis geregeld.