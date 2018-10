Beestachtige kindermiddag tijdens de herfstvakantie

Nijland-Kinderspektakel met theater en muzikale, sportieve en creatieve workshops in Nijland. Op woensdagmiddag 24 oktober 2018 staat m.f.c. De Mande weer volledig in het teken van Merakels. Werkgroep Merakels van Stichting Aaipop organiseert jaarlijks het Friese kinderspektakel met dit jaar als thema ‘Bisteboel’. Merakels laat kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar op een speelse wijze kennismaken met de Friese taal.

Met voorstellingen en workshops van onder andere Stichting MKP en Especial Care belooft het een merakelse beestenboel te worden. Het theaterstuk ‘Bisteboel’ wordt gespeeld door Sjoukje de Boer en Pim Hendriks. Deze voorstelling is een avontuurlijke ontdekkingstocht waarbij op originele wijze ingespeeld wordt op de identiteitsontwikkeling bij kleuters. Dansgroep Especial Care zal een dansworkshop geven waarbij de deelnemers meegenomen worden in een prachtige dans over dieren. ‘The special dancers’ zullen voor en met de kinderen op beestachtige wijze dansen.

Naast theater en dans is er de mogelijkheid om geschminkt te worden, wordt er een spannende quiz gespeeld en vinden er nog vele andere workshops plaats. Voor kinderen is Merakels een geweldige middag met vele wisselende spelactiviteiten. Merakels geeft de herfstvakantie een extra belevenis. Entree is vijf euro en iedereen is welkom vanaf 13.15 uur in m.f.c. De Mande op Tramstraat 2A in Nijland. Het theaterstuk ‘Bisteboel’ begint om 13.30 uur.