Wie bedenkt de naam voor het Bestjoershûs in Sneek

Sneek – Eind 2018 wordt het pand op Marktstraat 8 in Sneek in gebruik genomen, het Bestjoershûs. In hét ontmoetingscentrum (publieks- en ontvangstruimte) ontmoeten de inwoners/ondernemers en de medewerkers van Súdwest-Fryslân elkaar. Maak kans op een leuke prijs!

s. Spelregels Weet jij een mooie originele naam voor ons ontmoetingscentrum? De naam moet passen bij die van It Bestjoershûs. De bedenker van de winnende naam krijgt een leuke prij

Kies een naam die past bij It Bestjoershûs.

Vernoem niet naar personen.

Voorkom verwarring tussen namen. Gebruik geen namen die lijken op namen die al in gebruik zijn.

Een naam moet ‘klinken’. Je moet er zelf bij/naast willen wonen!

Stuur de naam (of namen) vóór 1 november per e-mail naar: naamgeving@sudwestfryslan. nl of per post aan Gemeente Súdwest-Fryslân, werkgroep Naamgeving, t.a.v. T. van der Laan, postbus 10000, 8601 CR SNEEK. (Vergeet niet je contactgegevens te vermelden)